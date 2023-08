Muuseumikaart on toonud Lääne-Virumaa muuseumidesse ligi tuhat külastajat

Praeguseks on kaardi ostnud ligi 7000 inimest, kes on jõudnud muuseumidesse enam kui 28 000 korral. Keskmine muuseumikaardi omanik on 42-aastane naine, noorim kasutaja on kõigest kahe- ja vanim 89-aastane. Muuseumikaart on taskus poolel tuhandel välismaalasel.