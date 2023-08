Ämmaemandate koduvisiidid aitavad ennetada depressiooni ja õnnetusi

SA Lapse Heaolu Arengukeskus projekti tulemustest selgub, et ämmaemanda koduvisiidid vastsündinute juurde toetavad peret ja aitavad ennetada hilisemaid riske. Lisaks leiab sihtasutus, et riiklikult tasandil on vaja suuremat pühendumist süsteemsele ennetustegevusele.