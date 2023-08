"Olukord meie ümber on kahtlemata väga pingeline ning me ei saa ära unustada meie riigi asukohta, mistõttu igaüks, kes on kaitseväes käinud, peaks andma enda panuse, et olukord saaks püsida sama rahulik, kui ta senimaani olnud on," ütles õppekogunemisele saabunud nooremseersant Kevin Piperal.