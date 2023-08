Teeme selgeks, mis vahe on välk- ja tavamaksetel

Küllap on pea iga inimene pangamakseid tehes märganud, et nende kohalejõudmise kiirus vaheldub: mõnikord jõuavad maksed ka teises pangas arveldava saajani otsekohe, vahel võib aga makse liikumine võtta mitu tundi. Sõltuvalt olukorrast võib see olla üsna tülikas, näiteks kui on vaja lähedasele kiirelt ülekanne teha. Millest see erinevus tuleneb? Pealtnäha on välk- ja tavamakse erinevus lihtne: välkmakse jõuab kohale kohe, tavamakse kohalejõudmine võtab rohkem aega.