Eestlased on ikka olnud aiapidajad ja naljaga pooleks võib öelda, et see on meil geenides. Alles mõni inimpõlv tagasi oli toidu kasvatamine ja säilitamine ainuke viis talv üle elada. Toitu ei ostetud poest, toimis naturaalmajapidamine. Käidi turul ja kaupa vahetati natuuras, aga põhiosa talvisest toidust pidi iga pere ise varuma.