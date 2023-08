Haridus on see, mis kindlustab vabaduse

Algab uus tarkuseaasta! On õpilasi, kes on seda teed käinud juba mitu aastat, kuid palju on ka neid, kes alles võtavad selle põneva ja väljakutseterohke teekonna ette. Usun, et olenemata sellest, millisel reisietapil ollakse, on see siiski iga kord mingil moel uus ning ootusärevust tekitav. Tähendab see ju uusi teadmisi, uusi sõpru, uusi huvitegevusi jpm.