Juhtkiri: kooliks «võidurelvastumine»

Sotsiaalmeedias levib üleskutse rääkida lastega enne kooli, et välimus ega rõivastus ei anna põhjust ega õigust kedagi narrida. Samas ütlevad psühholoogid, et sellest jutust on vähe kasu, kui seda pole räägitud lapsele sünnist saati ning vanemad oma käitumisega pole andnud eeskuju. Kui nemad räägivad kodus taga töökaaslasi või halvustavad naabreid, näeb laps seda kui normi. Õpetaja võib ka selgitada, et nii ei tohi, aga õpetus ja eeskuju peaks tulema kodust.

Üks võimalik lahendus sellisele «riidekiusule» oleks ühtne koolivorm. Paljudele kõlab see ilmselt vanamoeliselt, aga selle pooldajad usuvad, et see võtaks vanematel stressi vähemaks. Suurbritannias on koolivorm praeguseni koolisüsteemi lahutamatu osa ja kindlasti pole see represseerimisvahend. Paljud aga leiavad, et laste mundristamine meie kodanikuühiskonda ei sobi.