Konverents tähistab lubjalinna sünnipäeva

125 aastat tagasi algas Tamsalus tööstuslik lubjatootmine ringahjudes. Tamsalus enam lupja ei toodeta, kuid säilinud on unikaalne tööstuspärand, mis on kujundatud üleeuroopaliselt oluliseks loodus- ja pärandkultuuri objektiks – Tamsalu lubjapargiks. Tamsalu Kukelossi väliekspositsiooni on välja pandud infotahvlid ja Eesti kõigist olulisematest paeleiukohtadest pärit näidised.

Rein Einasto sõnul on Tamsalust saanud pae – Eesti rahvuskivi – südamepiirkond. Rein Einasto on kirjutanud Tamsalu lubjatehaste tooraineks olnud rõngaspae kohta: "Pandivere rõngaspae lasund on seni teadaolevalt maailma suurim paksukaanelise käsijalgse Borealis borealise kehvel. Rõngaspaas on Eesti parim lubjatoore ja hinnaline dekoratiivne ehituskivi nii välis- kui siseviimistluses."