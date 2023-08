Räppar donpedro_estonia avaldas uue loo

Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, on donpedro_estonia, kodanikunimega Peeter Altpere, räppinud alles napilt kaks aastat. Sel kevadel võttis ta osa muusikakonkursist Virumaa Suvesaund looga "Disniländ", mis saavutas rahvahääletusel 11. ja üldedetabelis 15. koha. 2023. aastal on ta oma lugusid laivis esitanud kuuel korral, muu hulgas valiti ta nelja õnneliku vähe tuntud räppari sekka, kes said esineda Eesti hiphopifestivali pealaval vaba mikrofoni raames.