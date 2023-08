Laekvere kooli hakkab juhtima Lea Külmallik

Vallavalitsuse pressiteenistuse teatel kaaluti mitme kandidaadi vahel ning parimaks valikuks osutus senine õppejuht ja sotsiaalpedagoog. "Tema kasuks rääkis see, et ta on tuttav nii õpetajate kui õpilastega, on innovaatiline ning lisaks veel kohalik inimene," ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.