"Meil oli endise elukaaslasega aastapäev," meenutas Mirjam suure unistuse täitumist. Paar sättis ennast valmis, et minna tähistama. Toonane elukaaslane ütles kui muuseas, et enne väljaminekut tuleb veel korraks ühe sõbranna juurest läbi käia. "Selle sõbranna kodu on kui ajakirjast välja lõigatud. Nii kui sisse astusime, nägin jalamatil väikest koerajunni. Koera tal ei ole," kirjeldas Mirjam, kes sel hetkel ei aimanudki, et saab kohe üllatuskingituseks koera.