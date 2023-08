Rakvere Waldorfi kooli õpetaja Paul Priksi sõnul tuli Tartu tn majaga juurde 20 lasteaiakohta. Kuna tegemist on kahekorruselise puumajaga, seadis päästeamet majas ülempiiriks 50 last. Priksi sõnul pole nad endale reklaami teinud, kuid paar kohta on veel vabad.

Õpetaja nentis, et ehitushindade kasv on peale Vene-Ukraina sõja algust teinud suurt peavalu. "Meie eelarve läks kahekordselt lõhki," lausus ta. Küsimusele hinna kohta vastas mees, et koos krundi soetamisega maksis maja renoveerimine 850 000. Finantseerimiseks kasutati lastevanemate otseosalust, toetusprogramme ja pangalaenu. "Toetusi ei taheta maksta neile, kes maja rendivad. Waldorfkoolidest oleme üks vähestest, kes tegutsevad enda pindade peal, sest üürihinnad on meeletud," rääkis Priks.