"Keilaga liitumise otsus väga keeruline polnud. Kuna siin on tuttavad Eesti treenerid ja palju mängijaid, kellega on koos mängitud, ning vaated klubiga ühtisid, siis ei näinud põhjust, miks ei peaks ka teekond ühine olema. Meeskonna komplekteeritus ning juba praegu tekkinud keemia on väga hea. Samuti on Keilas isiklikus mõttes kindlasti võimalus nii mängija kui ka inimesena teha samm edasi. Saalis näeme!" rääkis Lippasaar.