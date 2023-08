Kaks keelekohvikut kutsuvad eesti keelt harjutama

Raamatukogu keelekohvikul on algamas juba seitsmes hooaeg. "Viimasel aastal oli osalejate seas suur hulk siia sõja eest pakku tulnud ukrainlasi, kes on otsustanud kohalikust elust rohkem osa saada või oma tuleviku Eestiga siduda," ütles Lea Lehtmets. Peaspetsialisti sõnul on kohvikusse oodatud kõik, kellel tahtmist oma eesti keele oskust parandada ning meie keele- ja kultuuriruumis ennast paremini tunda. "Seega, kui kellegi tutvusringkonnas on keegi, kellele emakeel ei ole eesti keel, kuid kes tahaks seda praktiseerida, siis jagage teavet temaga," soovitas ta.