Rakvere vanim klassitsistlikus stiilis uks sai värske ilme

Muinsuskaitse all olev Kunderi tänav 4 maja ehitati 1865. aastal, kuid ajaloolaste hinnangul on maja uksed veel vanemad. Tõenäoliselt on nii kahepoolne välisuks kui ka järgmised vaheuksed toodud siia kaugemalt, arvas Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel. Kust täpselt, pole kahjuks teada.