Ettevõte nimega Viru-Nigula Tuulepark OÜ avaldas soovi püstitada Viru-Nigula valda 22 tuulegeneraatorit võimsusega kuni 8 megavatti ja kõrgusega kuni 285 meetrit. Vald ettevõtmisele oma heakskiitu aga ei anna. Üheks põhjuseks on see, et vallal puudub tuuleparkide eriplaneering. Probleemiks on seegi, et hiigeltuulikuid kavandaval firmal puuduvad töötajad ja makse see ei maksa.