Kooliaasta algus nõuab liikluses teravamat tähelepanu

Oluline on ka see, et autojuhid arvestaksid, et kohe on liikluses palju rohkem lapsi kui suvel, ja iga autojuht peaks autoga liigeldes varuma aega. Autojuhtidel tuleks silmas pidada, et lapsed ei pruugi tajuda liikluses kõiki võimalikke ohte, ja siin on täiskasvanud inimese roll olla eeskujuks ja abistajaks. Autojuhtidel tuleks eriti tähelepanelik olla bussipeatuste, koolide ja ülekäiguradade juures ning võtta juba ennetavalt hoog maha.