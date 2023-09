Unusta(ma)tud veskid ootavad külastajaid

Lääne-Virumaal ootavad külalisi Võivere tuulik (2. ja 3. septembril kella 12–17), Vihula tuuleveski ja vesiveski (tuuleveski võtit saab küsida hotelli vastuvõtulauast ning vesiveskis asuv kohvik on avatud 2. septembril kella 10–17), Rakvere tuuleveski (Võidu 64a on avatud 3. septembril kella 12–13) ja Andja mõisa tuuleveski (avatud 3. septembril kella 13.30–16).

MTÜ Eesti Veskivaramu on veskipidajad ja huvilisi koondav ühing, mille eesmärgiks on veskipärandi hoidmine, väärtustamine ja talletamine ning uuskasutusele kaasa aitamine. Varasemate aastate jooksul on ühing kuuel korral korraldanud avatud veskite päevi, kuid sel korral sündis hoopis väike sõnademäng, mis oma olemuselt vastab paremini veskite hingeelule.