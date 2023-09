Rakvere lihakombinaadi emaettevõte sai uue juhi

"Lähikuudel on minu põhieesmärk saada ammendav ülevaade HKScanilt omandatud ettevõtete toimimispõhimõtetest ning leida võimalusi efektiivsuse suurendamiseks," rääkis Maag Food OÜ juhatuse esimees Silver Kaur. "Nii Rakvere kui ka Tallegg on kohalikul turul tugevad juurdunud brändid, mida on ilmselt mõnevõrra nõrgestanud ettevõtte mitmed avalikuks tulnud probleemid. Kui vaadata HKScani käivet ja Baltikumi äri tervikuna, siis usun, et leidub võimalus need ettevõtted kasumlikuks pöörata, mis on ainus jätkusuutlik võimalus."