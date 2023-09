Tarva noored jalgpallurid teenisid koondises mänguaega

Esimeses kohtumises 29. augustil said eestlased napi 0:1 kaotuse, kui Saksimaa poolt oli 12. minutil täpne Kevin Krüger. Koondise peatreener Oper jäi aga poiste tegutsemisega rahule. "Poisid said hea mängu – sellist intensiivsust, agressiivsust ja kiirust koduses liigas neil iganädalaselt võimalik saada ei ole. Vastased olid mänguliselt meist veidi paremad, aga nägin, et poisid pingutasid kõvasti ja tegid väljakul seda, mida neilt palusime," rääkis Oper jalgpalliliidu pressiteenistuse vahendusel. Esimeses kohtumises täitis väravavahi ülesandeid Tarva pallur Sander Ristna ning kaitseliinis oli Romet Leppik.