REPORTAAŽ ⟩ Kaks kooli üks direktor – 1. september Marja-Liisa Männikuga

Marja-Liisa Männiku sõnul on praegu üleüldse segased ajad ja ilmselt toob Rakvere vallas suuremat selgust septembris-oktoobris valmiv haridusvõrgu korrastamise mõjuanalüüs. Aruandest peaks selguma, kas ja kuidas on otstarbekas väiksemaid koole edasi pidada. "Ainuüksi jutud Veltsi kooli kinnipanemisest mõjusid väga halvasti, sest paljud lapsevanemad hakkasid lastele uut lasteaeda või kooli otsima," rääkis Männik.

Lasila kooli ette sõites tekkis tunne, nagu oleks Sigatüüka võlurikooli juurde jõudnud. Kui väljast jättis hoone oma tahutud kivide ja tornikiivritega üsna tagasihoidliku mulje, siis koolimajja sisse astudes tuli nentida, et see on ikka mõis mis mõis – õliga viimistletud puitparkettpõrandad, kõrged laed, millel kaunid joonistused.