Tol ajal oli üsna tavaline, et õpetaja last tutistas, tema peale karjus, et halvasti käituvaid lapsi karistati käskkirjaga, mis riputati avalikult kooli stendile kõigile vaatamiseks. Ka koolikiusamisele vaadati kui millelegi, mis on paratamatu nähtus ja käib nii-öelda suureks kasvamise valu juurde.