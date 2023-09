Kolumn: ikkagi inimene

On arvatud, et juhitakse protsesse, mitte inimesi. On arvatud, et juhitakse inimesi, mitte protsesse. Sõltuvalt kontekstist ja situatsioonist olevat parem üks või teine. Tegelikult on oluline, et kõik teeksid seda, mida nad peavad tegema, sel juhul teevad inimesed oma tööd võimalikult hästi. Küsimus on selles, kas inimesed reageerivad välismõjudele adekvaatselt või mõtlemata ja nägemata. Vahest on siin kohane paralleel robotitega kui inimtüübiga – tuleb hinnata, kas inimesele sobivad automaatsed tegevused rohkem või vähem.