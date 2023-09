Raamatute kollane kodumaja – 25 aastat unistusi

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa, kes on ajaloo tarvis kirja pannud raamatukogu kollase maja saamisloo, ütles, et teekond oli väga vaevaline. «Periood, kus raamatukogu vireles ebasobivates tingimustes, oli väga pikk,» sõnas ta ja kõneles, et juba 24. detsembril aastal 1954 kirjutati ajalehes Sirp ja Vasar mööda raamatukogu seinu jooksvatest veeniredest ning põrandatel olevatest loikudest. «Illustratsiooniks oli pilapilt, kus soovitati raamatukogu personali täiendada parvevahi kohaga,» meenutas ta.