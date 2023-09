Seitsme näitusel osaleva kunstniku teosed rõõmustavad jätkuvalt vaatajaid, ent ergavpunastes toonides maal on juba mõnda aega kadunud. Tühi aknaauk on tekitanud kunstisõprades küsimusi pildi saatuse kohta: kas see on varastatud, lõhutud või mingil põhjusel eemaldatud?