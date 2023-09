Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat

Eile lõigati lint

Rakvere linna hariduselus oli tähtis ja oodatud sündmus: lõigati läbi lint meie rajooni kõige vastsema ja suurema keskkooli ukse ees. Rakvere III Keskkool võtab oma perre vastu uued õpilased ja õpetajad. Sel puhul mõned küsimused direktorile Matti Piirimaale. Kui suur on kool ja palju sinna õpilasi mahub? Kolme korpusega neljakorruselise hoone üldmaht on 25 200 kuupmeetrit. Sinna mahuvad 32 klassiruumi, aula, spordisaal, söökla, kolm laboratooriumi ja hulk suuremaid ning pisemaid abiruume. Projektijärgne õpilaste hulk (1392) aga eeldab, et igasse klassi peaks mahtuma 43–44 last, mis on praktiliselt võimatu. Piirdume siiski 40 õpilasega klassikomplekti kohta, mis on isegi palju. Kas siis juba täna astub 1300 last üle läve? Seda mitte. Keskkooliks on kool veel lõplikult küpsemata, vanim klass on üks kümnes. Abituuriumi saame majja alles järgmisel õppeaastal, nii et esimest lendu ootame 1975. aasta kevadel. Praegu on õpilaste nimekirjas 1163 last, kellele avame 33 klassikomplekti. Kui palju on õpetajaid neile tarkust jagamas? Päris palju. Isegi nii palju, et 40 õpetajale ettenähtud tuba ei taha kõiki ära mahutada. Koos koolist ajutiselt äraolevate õpetajate ja kohakaaslastega (kui õnnestub kõik vajalikud õpetajad ikka leida) kuulub nimekirja 60 pedagoogi. Hiljem peab see arv veelgi kasvama. Kaks suurt kooli asuvad peaaegu teineteise kõrval. Mida sellest arvate? Eks see paigutus pisut läbimõtlemata ole, kuid ega seda enam muuta saa.