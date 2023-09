Rakvere teatril on rahutu hing. See ei püsi koduseinte vahel. 84. hooaega alustaval teatril on 75 aastat olnud oma buss. Aastakümnete jooksul on sõidetud etendusi andma suurtesse ja väikestesse Eestimaa paikadesse, oldud bussiga teel miljoneid kilomeetreid. Juhtunud on ühte ja teist. Võib öelda, et veerevale teatrile ei kasva sammalt.