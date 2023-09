Täna võinuks Kundas kooli lähistel jalutajatele jääda mulje, et linnas on läinud suuremaks muruniitmiseks. Lähemale jõudes oli kuulda küll kõva põristamist ja tunda mootorilõhna, kuid värskelt niidetud muru lõhna puudumine andis aimu, et heakorratöödega siiski tegemist ei ole.