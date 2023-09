Uus nädal algab vihmahoogudega

Esmaspäeval madalrõhuala serv eemaldub ja lõuna poolt suureneb kõrgrõhuharja mõju. On üksikuid sajuhooge. Puhub mõõdukas edelatuul, päeval on rannikul tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Teisipäeval liigub üle Eesti kaugel Teravmägede lähistel pöörleva madalrõhuala lohk. Öö on olulise sajuta, päeval sajab mitmel pool hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Põhja-Eestis. Mõõduka tugevusega tuul pöördub edelast loodesse, rannikul on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 16, päeval 17 kuni 21 kraadi.