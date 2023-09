Murutraktorinaiskond teeb tihti meestele ära

Võistlustel ongi kaks arvestust: standard- ja vabaklass. Sõitjate sool ning vanusel pole murutraktoritega kihutamisel mingit tähtsust. Küll on aga südikad Kose naised näidanud kaasvõistlejatele korduvalt kohta kätte ka tihedas konkurentsis. Näiteks on naised teeninud hulga meistrimedaleid ning kahel korral võitnud just naised Soomes järvejääl peetava 12tunnise võidusõidu.