Lidli tulek Rakverre pole konkurentidele saatuslikuks saanud

Lidli kommunikatsioonispetsialist Kaspar Kütt kinnitas, et siiani on nende Rakvere poel igati hästi läinud. "Paljud kohalikud on poe omaks võtnud ja poe majanduslikud tulemused vastavad meie ootustele," ütles ta. "Inimesed on meie poe ja omatooted hästi vastu võtnud. Oleme kindlad, et ka edaspidi läheb Rakvere poel hästi."