Station Narva festivalile sai Suvesaundi konkursi kaudu esinemiskutse Kain

Kihleveres kasvanud Kain Kalja on osalenud kõigil kolmel Suvesaundi konkursil. Aastal 2021 looga "Messed Up", aastal 2022 palaga "Out of Office" ning tänavu looga "Wired". Seni on tema hiphopi, funk‘i ja neo-souli kõlaga palad jõudnud konkursil üldedetabeli keskossa, kuid saanud häid punkte mitmelt žüriiliikmelt.