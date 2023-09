Pärijate tegevusetus päädis märkimisväärse kommunaalkulude võlaga

2020. aasta oktoobris pärisid teise ilma läinud Eduardi Vajangu külas Kooli tn 9 asunud korteri Hardi, Janek, Joosep, Toomas ja Andres (nimed muudetud). Miskipärast jäid päritud korteri kommunaalkulud kolme ja poole aasta jooksul maksmata. Korteriühistu proovis uute omanikega ka otse ühendust võtta, kuid see ei õnnestunud. Kohus juhtis siinkohal tähelepanu sellele, et kui pärimisseaduse kohaselt pärandist määratud aja jooksul ei loobuta, siis loetakse see vastuvõetuks. Korteriomanikel aga lasub seejuures kohustus maksta majandamiskulusid.