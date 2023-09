Lodjapuu, ukrainlaste arm

See on ukrainlaste armastatud pala «Ой у лузі червона калина» («Oh, punane lodjapuu aasal»), mille kirjutasid aastal 1875 ukraina heliloojad Antonovõtš ja Dragomanov. Venemaa sissetung Ukrainasse tõstis laulu aga enneolematutesse kõrgustesse, selle laulis taas kuulsaks Andri Hlõvnjuk ning laul sai eriliselt pühaks ja tähendusrikkaks. Tekst kõneleb Ukraina saatuse pärast kurvalt norgus okstega lodjapuust ja sellest, et rahvas lubab taastada riigi hiilguse, panna põllud kuldselt särama ja teha ka puu taas rõõmsaks.