Eelmisel aastal Tamsalus kergejõustiku perepäeva ei korraldatud. "Küla peal oli palju küsimisi, et võiks see asi tagasi tulla. Siis küpseski mõte perepäev tagasi tuua ja sarnases formaadis, nagu ta eelnevalt on olnud," rääkis Tapa valla spordikeskuse direktor Kristjan Nurmsalu.