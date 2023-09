A nagu aabits ehk Millest algab tähetarkus

Aabitsanäituse koostaja, laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja Elle Paju ütles, et näitusel on välja pandud 55 erinevat aabitsat, mis kõik pärinevad raamatukogu fondist. Vanim aabits – «Luggemisse Ramat laste kolitamisse tarwis» aastast 1841 – on kunagise väljaande koopia.