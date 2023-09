Juhtkiri: ilu on vaataja silmades

Ka arusaamad naisterahva ilust on muutunud ning pelgalt kena nägu ja keha pole enam need, mida naised ise enda puhul oluliseks peavad. Tähtsamad on muud väärtused. Välise ilu etalonid on ajas ja ruumis muutuvad, aga kes siis otsustab, mis on kena ja mis mitte? Ajakirjade ja teiste meediaväljaannete kaantelt jääb üha rohkem silma pruntis huultega büstikaid naisi ja ka neid on keegi või miski selliste muutuste poole kallutanud. Võibolla seesama iluetalon, mille järgimise kohustuse on peale sundinud keegi suunamudija. Kas ja kui palju peaks moeröögatuste järgi joonduma, jäägu igaühe enda otsustada, sest infoühiskonnas orienteerumiseks on samamoodi vaja korralikku annust talupojamõistust.