Rakvere linnavalitsuses on sagenenud juhtumid, kus eesti keelt mitteoskavad välismaalased esitavad taotluse, et saada taksojuhi teenindajakaart. Järelevalveametnik Kaia Koch nimetab sellist tegevust "õngitsemiseks" ja selgitab, et peamiselt on tegemist Aafrikast pärit inimestega, kes Tallinnas või mõnes muus omavalitsuses on juba saanud eitava vastuse oma taotlusele ning proovivad nüüd õnne teistes linnades.