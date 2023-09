Taksokasutajad on end Rakveres sageli leidnud olukorrast, kus sõidu lõppedes ilmneb, et arveldada saab vaid sularahas. Tavaliselt järgneb sellele sõit pangaautomaadi juurde, kuid mõnda maapiirkonda viinud reisi puhul ei pruugi see võimalik olla.