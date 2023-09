Saksi endine vallamaja müüakse internetioksjonil

Tapa valla ettevõtlusspetsialist Marko Teiva selgitas, et vastavalt vallavara eeskirjale on tellitud kutselise hindaja poolt eksperthinnang hoone turuväärtuse määramiseks. "Eksperthinnangus on selle kinnistu turuväärtuseks leitud 45 000 eurot," rääkis Teiva. Tema sõnul pannakse kinnistu müüki osta.ee oksjonikeskkonna kaudu.