Herdo Kala programmi Noored Kooli tasemeõppe võimalusest: mulle tundus, et see programm on palju huvitavam kui lihtsalt ülikoolis loengutes istuda

Laekverest pärit ja Rakveres koolis käinud Herdo Kala liitus mullu programmiga Noored Kooli, et temast saaks kahe ja poole aastaga magistriharidusega sertifitseeritud õpetaja. Kaheksa aastat politseinikuna ja viis aastat autosõiduõpetajana töötanud Kala tahtis enda sõnul proovida midagi uut ja liisk langes just õpetajaameti kasuks. Korra kaalus Kala ka tööleminekut Ida-Virumaale, sest töötasu on seal suurem, kuid peale Haljala kooliga tutvumist otsustas mees just sinna minna.