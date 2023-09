Laupäeval saab taas mõjusamaks kõrgrõhuala, aga pilvekiht hajub väga aeglaselt ning kohati võib veidi vihma pudeneda. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 17, päeval 20 kuni 22 kraadi, rannikul on veidi jahedam.