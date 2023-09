Vaade: pikuti, lapiti või serviti – mis seal vahet on?

Riho Rannikmaa väidetavalt toime pandud kehalist väärkohtlemist käsitlevad kohtuistungid võib lühidalt kokku võtta selliselt, et täiskasvanud on pulkadeks lahti harutanud selle, milline oli treeneri käe asend löömise hetkel. Kas käsi oli pikuti, serviti, lapiti ja kas tabamuse saanud kukal sai hoobi näpu, nuki, rusika või randme siseküljega. Vähema tähelepanu all on olnud fakt, et treener tõusis oma pingilt, seadis sammud tema poole seljaga olnud tüdruku poole ning andis obaduse, mille peale tüdruk nutma puhkes. Nutma, sest tõenäoliselt ta koges valu. Pisarad valgusid võitlusspordiga tegeleva tüdruku põskedele – trennikaaslaste sõnul ta iga tühja-tähja peale ei pilli.