Sellest on muidugi kahju, sest parema meelega lugenuks, et Eesti mehed on hakanud rohkem sportima ja tervislikumalt toituma ning tervena elatud aastate arv on teinud suure tõusu. Selles, et mehed jätkavad samas vaimus, ei ole muidugi süüdi küsitluse korraldajad.