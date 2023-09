Kuidas kodus toitu kauem värske hoida?

Koolitaja sõnul tuleb toitu külmikusse paigutades mõelda mitmele aspektile. Esiteks võib külmiku eri osades temperatuur erineda. Näiteks ust avades ja sulgedes pääseb jahedus välja ning soojus sisse. «Seega ukse sees olevates riiulites tasub hoida asju, mis ei rikne kiiresti ja taluvad suuremat temperatuuri kõikumist. Näiteks on soovituslik ukseriiulites hoida kastmeid ja mahlasid. Väga tavapärane on, et ukse sees hoitakse ka piima, aga tegelikult selline temperatuuri kõikumine sellele hea ei ole ja piim tuleks asetada külmiku keskele,» juhendas Pennar. Seejärel tuleks täita ülemine riiul näiteks valmistoitude ja toidujääkidega ning kõige kiiremini riknevad toidukaubad, näiteks piimatooted, tuleks asetada keskmisele riiulile. Mune tasub hoiustada samas karbis, millega nad poest osteti, sest seal säilivad nad kõige kauem.

Alari Pennar selgitas, et tänapäeval on paljudel külmikutel eraldi funktsioon, mis aitab kogu külmikus hoida võimalikult ühtlast temperatuuri. Küll aga rõhutas koolitaja, et kindlasti tuleks eraldi hoida lihatooted, kala ning köögi- ja puuviljad. «Liha tuleks asetada alumisele riiulile, kus on säilitamiseks piisavalt jahe, ning köögi- ja puuviljad hoida eraldi sahtlis. Selles sahtlis on osal külmkappidel võimalik õhuniiskust reguleerida ja mõnel külmkapil on ka mitu sahtlit erineva õhuniiskuse tasemega,» rääkis Pennar. «Rohkem niiskust soovivad näiteks brokoli, kapsas, lillkapsas ja roheline sibul. Madalama niiskusega sahtlisse võiks panna seened, paprika, suvikõrvitsa ja puuviljad.»