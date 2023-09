Mida süüa ja juua, et matkapäev vastu pidada

Teadlaste sõnul on üks üldine reegel: matkasöök peab olema maitsev, toitev, tasakaalustatud ja võimalikult kerge. Kiiresti riknevaid toite matkale ei võeta. Kõige olulisem asi matkamise juures on vesi. Veepudel peab pidevalt olema käeulatuses, sest vesi on parim janukustutaja ja liikudes higistame rohkem vett välja, eriti palava ilmaga. Paha pole ka mineraalvesi või isotooniline jook, mis taastab mineraalide tasakaalu. Mineraalvee puhul rõhutasid teadlased, et tuleb arvestada soolasisaldusega, mõne puhul võib see olla ka üle 2 g/l, mis pole janu kustutamiseks hea lahendus. Kurgihooajal võib vedeliku osaliselt asendada kurgiga, kuna kurgis on 95% vett ja 100 grammi kurki sisaldab niisama palju kaaliumit (200–300 mg), kui on ühes liitris higis. Vedeliku koguseks võiks päeva peale olla 3–5 liitrit, seda arvestusega, et teele jääb mõni kaev või allikas, et pudelit uuesti täita.