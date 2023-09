Rahvatantsuansambel «Tarvanpää» alustab uut hooaega esmaspäeval, 10. septembril kell 19. Samas võetakse vastu uusi liikmeid, oodatud on kõik, kellel vähegi huvi tantsukunsti vastu. Et ansambli juures alustab tööd rahvamuusikaorkester, siis on teretulnud ka muusikamehed. Lähemaid teateid saab KIT-i ametiühingu klubist Lai tn. 25, tel. 422-12.