Aseri tellisetehas seisab, aga hoolimata nõudlusest ei lähe sealt Venemaale ühtki kivi

Wienerberger AS-i tegevjuht Margus Puusepp on optimistlik ja loodab, et Aseri tellisetehase põhiliini seiskamine on ajutine.

Aseri tellisetehase omanikfirma Wienerberger AS-i juhatuse liige Margus Puusepp on kurb ja optimistlik korraga. 31. augusti õhtul peeti Jäägri Grillis lahkumispidu, sest Ukraina sõja ja turgude äralangemise tõttu tuli tellisetehase põhiliin teadmata ajaks sulgeda. Samas on Puusepp veendunud, et kõik koondatud töötajad õnnestub kahe-kolme aasta pärast tagasi tööle kutsuda. Ta on kindel, et 1922. aastal alanud tellisetootmise traditsioon Aseris mõne aja pärast jätkub.