«Leian, et tegemist on optimaalse lahendusega – hommikul saab tööle ja kooli, lõuna ajal asjad toimetatud ja õhtuks koju. Arvestades üldist hindade kallinemist – pean silmas teenuseid, mida linna oma elanikele pakub –, siis linnaliinivõrgu tihendamine tuleks millegi arvelt. Väga täpselt tuleb vaadata, kuhu me linna maksumaksja raha suuname.