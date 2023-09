Seenehuviline Helle ütles, et esimese hooga tundus, nagu keegi oleks oma vanad kaltsud metsa alla visanud, alles lähemale minnes selgus, et tegu on hoopis seentega. Hiidmunad (Calvatia gigantea) on murumunaliste sugukonda hiidmuna perekonda kuuluvad seened, mis noorest peast on isegi söödavad.